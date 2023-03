– Településünk szakember-ellátottságának fontos feltétele, hogy önkormányzati szolgálati lakások megfelelő minőségben és mennyiségben álljanak rendelkezésre – emelte ki elsőként a témával kapcsolatban Dobozi Róbert. A városvezető rámutatott, hogy az utóbbi négy évben orvostanhallgatót, védőnőt, körzeti megbízottat, megbízott őrsparancsnokot, matematika tanárt sikerült a település intézményeibe csábítani önkormányzati lakhatási lehetőség felajánlásával. – Ezzel sikerült enyhíteni a mindenütt tapasztalható szakemberhiányt. E gondolatok mentén folytatjuk a munkát – hangsúlyozta Dobozi Róbert.

Ennek keretében egy sikeres pályázatnak köszönhetően újítják fel az Egység út 21. szám alatti, meglehetősen romos önkormányzati ingatlant közel harmincnégymillió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával.

– Az ingatlan nagyon jó helyen van, kétszobás, így megfelelő lesz szolgálati lakásnak. A tervek szerint a felújítás az év első felében megvalósul – részletezte a városvezető, aki hozzátette: két másik ingatlant is felújítanak. – A Kiss Ernő és a Munkás úton is van egy-egy szintén leromlott állapotú szociális bérlakásunk, ezeket is rendbe tesszük a közeljövőben. Ezen beruházásokat szintén pályázati támogatások segítségével finanszírozzuk majd – számolt be Dobozi Róbert.

A polgármester arról is szólt, hogy az utóbbi időben egyre több lakhatási problémával keresik meg lakosok, adott esetben erre is megoldás lehet az ingatlanok felújítása. Fő cél azonban, hogy magasan képzett, a településen kiemelt közfeladatot ellátó szakember lakhatására hasznosítsák majd a megújuló ingatlanokat.