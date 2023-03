A Tiszajenői Polgárőr Egyesület tagjai nem először vedlettek át alkalmi favágóvá. Mint Lólé Zsolt egyesületi elnök felidézte, van már annak hat éve is, hogy telente besegítenek a tűzifa felaprításába.

Sok idős ember él a településen, akik már nem tudnak olyan nehéz munkát felvállalni, mint a farönkök feldarabolása. Fiatalabbak közül is van, akinek ez meghaladja az erejét, mert nem olyan az egészségi állapota, vagy nem is rendelkezik hozzá megfelelő eszközökkel.

A most kapott szociális tűzifában pedig igencsak termetes darabok akadtak, némely rönkök átmérője az ötven centit is meghaladta.

– Szoktunk segíteni a házhoz szállításban is, ott már legtöbbször jelzik az illetők, hogy szeretnének segítséget kérni a felaprításhoz is – magyarázta Lólé Zsolt.

Van, hogy utólag fordulnak segítségért az önkormányzati hivatalhoz. De megesik az is, hogy közvetlenül nekünk szólnak, nagyon jó a kapcsolatunk a lakossággal, nálam pedig mindig itt van a telefon.

A polgárőrök közül az fiatalabbak természetesen dolgoznak is, munka után tudnak szolgálatot teljesíteni, hosszabb időre is elsősorban hétvégén érnek rá. Így az önkéntes munkában magukra vállalt favágással is ilyenkor tudnak leginkább haladni.

Az segítséget respektálják is az érintettek, kávéval, üdítővel kínálják a szorgoskodókat.

– Most volt egy olyan nézi, aki mindenáron ki akarta fizetni a munkánkat – árulta el Lólé Zsolt.

Természetesen nem fogadtuk el a fizetséget. Hangsúlyoztam, hogy mi ezt nem pénzért csináljuk, hanem így szeretnénk támogatni a faluban élő időseket. A hölgy így végül süteménnyel fizetett. Ezt már elfogadtuk, finom volt nagyon, süteményt még úgyse kaptunk.

– De így a bizalom is nő az irányunkba, az elmúlt évek során tapasztalhattuk, hogy a lakosok egyre jobban megnyílnak felénk, látják, hogy nem csak őrködünk, egyre több dologgal fordulnak hozzánk. Az ilyen akciókkal is, mint a favágás, növelni tudjuk a bizalmat irányunkba. Egyik vasárnap meg is kellett szakítani a munkát, mert nekünk szóltak, hogy eltűnt egy kisgyerek, aki hamar megkerült végül.

A polgárőr elnöktől megtudtuk, egy-egy téli szezonban száz mázsa körüli fát biztos felaprítanak. Ehhez saját eszközeiket vetik be, mint az elmúlt hétvégeken is. Van, amikor több-kevesebb civil is bekapcsolódik az önkéntes munkába.