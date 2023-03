– Az elmúlt évben nagyon körültekintő, takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési rendeletünket végrehajtani. Befejeztük beruházásainkat egy szociális területű kivételével, amit szeptember 30-án zárunk le. Szerencsére a korábbi évek energetikai beruházásainak köszönhetően nem kellett semmilyen jelentős épületet bezárni, működését felfüggeszteni. A napelemek több intézmény működését biztosították.

– Mi volt az elmúlt év legnagyobb beruházása?

– A városi Pom-pom bölcsőde építése, birtokba vétele. A várólista már korábban igazolta az új bölcsőde szükségességét. A megújuló energetikai megoldások sokat segítenek abban, hogy az épület működése rentábilis legyen.

Büszkék vagyunk arra, hogy a nem kötelező feladataink sorában a civil szervezetek, társadalmi és sportegyesületek működését is jelentős mértékben tudtuk támogatni.

– A civil szféra meghatározó a város életében, mert olyan kulturális, művészeti, sport tevékenységeket folytat, illetve olyan rendezvényeket szervez, amelyek nemcsak a kisújszállási lakosságot vonzzák. A Vigadó Kulturális Központ műsoraira a környékbeli településekről is szép számban érkeznek érdeklődők. Ez is igazolja a „Kisújszállás a Nagykunság kulturális fővárosa” címünket. A Vigadó a „Tavasz 17 pillanata” címmel már elindította idei eseménysorozatát.

– Úgy tudjuk, önkormányzati lakások is épültek.

– Nyolc önkormányzati bérlakást építettünk, illetve egyet felújítottunk az arra rászorulók számára. A lakások magas műszaki színvonalon, szintén megújuló energiával, napelemekkel készültek. A héten köti be a szolgáltató az ad-vesz mérőket. A nyertes pályázat előírta, hogy csak szegregátumban élők költöztethetők a lakásokba, a bérlőkijelölés megtörtént, a lakók hamarosan birtokba vehetik az épületet. Korábban a fiatalokat segítettük „fecskeházzal”.

A pedagógus szállóból alakítottunk ki 35 évnél fiatalabbak számára garzon lakásokat. Itt két évig lakhatnak bérleti díj megfizetése nélkül, csak a rezsiköltséget kell fizetniük.

– Elfogadták a város költségvetését. Milyen évre számít?

– Költségvetésünket kettősség jellemzi: a város üzemeltetése, működtetése jelentős gondot okoz, mivel a kiszámolt idei rezsi növekményeknek csak az egynyolcadát kaptuk meg, ami érezteti a hatását, így költségvetésünk működési oldalán június 30-ig jelentős mértékű összeg felhasználását korlátoztuk. Bízunk benne, hogy addigra sikerül a hiányzó forrást előteremteni. A fejlesztések területén elmondható, hogy a TOP Pluszos pályázataink döntő része már a nyertes kategóriába tartozik, a megvalósítás az idei, illetve a következő évre prognosztizálható. A „Kisújszállás az élhető település” projekt keretében a Csegei-gödör teljes megújítását tervezzük, a bölcsőde három csoport szobájának teljes felszerelését biztosítjuk pályázati forrásból, a hátránykompenzációs programok megvalósítását is folytatjuk, a Kálvin utcában két épület felújítását tervezzük.

Jelentős mértékben szeretnénk belterületi útszakaszokat megújítani, várjuk a pozitív döntést a Piaccsarnok korszerűsítésére.

– A szociális célú városrehabilitáció keretében is több résztervünk van, illetve a Kumánia fejlesztése is napirenden szerepel. Itt tanulmánytervet készítünk pályázatból. Bízunk benne, hogy a megvalósítás is sikeres lesz, hiszen a Kumánia területére korábban kormányzati támogatás segítségével elkészült az engedélyes és kiviteli terve egy sportcsarnoknak és uszodának, ami egyedi kormányzati támogatásból valósulhatna meg a közeljövőben – tudtuk meg Kecze Istvántól.