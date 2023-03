A Hortobágy-Berettyó-főcsatorna újjászületését tervezik Mezőtúron. Ahogy arról korábban hírportálunkon is írtunk, az elképzelés szerint egy rendezett, a látogatók számára tetszetős területet hoznak létre.

A beruházáshoz kapcsolódik a kikötőfejlesztés, melyről a közelmúltban számolt be a település polgármestere. Szűcs Dániel közösségi oldalán tette közzé, hogy a munka jó ütemben halad. A részletekkel kapcsolatban kiderült, hogy még február közepén, az alacsony vízállást kihasználva a szakemberek megépítették a sólyázót. Ez a jövőben nagyban segíti majd a csónakok, kis- és közepes méretű hajók vízre engedését.

– A partvonal megerősítését szolgáló szádfal az előző év végén készült el. A projekt részeként a későbbiekben a Hortobágy-Berettyó partján található térköves sétányt közel ötven méterrel meghosszabbítják, valamint a biztonságos le-és felközlekedést segítő, egészen a töltéskoronáig tartó betonozott utat alakítanak ki – sorolta a városvezető.

A kikötőben motorcsónakok, kajakok, kenuk, vagy akár kisebb sétahajók köthetnek majd ki, tekintettel arra, hogy a közúti hídig hajózható a Berettyó. A Hortobágy-Berettyó projekt tervei között szerepel a későbbiekben egy elektromos hajtású kis sétahajó is, aminek segítségével szakemberek mutatják be a vizet, a természetet, a madarakat, halakat, az élővilágot. Ezen kívül a Körösről fel lehetne hajózni úgynevezett nyaralóhajókkal is, így egy kikötőpont lehet a kirándulóknak, akik rövidebb, hosszabb séta után a helyi gasztronómia lehetőségeit is felfedezhetik.

– A mostani kikötő fejlesztéssel és a későbbi nagy Hortobágy-Berettyó projekt megvalósításával nagyot léphetünk a turisztikai fejlesztések területén – hangsúlyozta végül Szűcs Dániel.