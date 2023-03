– Újító ötletei minden diákprogramban megmutatkoztak és a mai napig megmutatkoznak. A Városi Diákok Tanácsában is aktív tag, amellett, hogy az iskolai programoknak is a mozgatórugója. Így tehát szívügyének tekinti azt is, hogy a Szolnokon élő diákság, fiatalság is részese legyen a nekik szóló programokban – emelték ki róla.

A harmadik díjazottat így mutatták be: Kocsis Petronella Alíz az ifjúsági érdekképviselettel még általános iskolás évei alatt ismerkedett meg.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diákönkormányzatnál 2018 januárjától programkoordinátori tisztséget töltött be, majd márciustól elnökként folytathatta tevékenységét egészen tavaly márciusig. Számos kulturális, közösségi tevékenységet hívott életre. Többek között 2020. február 22-én megszervezte a hagyományteremtő „Csillagok Alatt” elnevezésű Megyei Diákbált Szolnokon – hangsúlyozták.

A Verseghy Ferenc Gimnázium diákjainak előadása után Szalay Ferenc polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, a közös akarat rendkívül erős nemzetet kovácsolt a forradalom napjaiban, mely képes volt kiűzni Magyarországról a Habsburg haderőt.

– Bár már több emberöltőnyi messzeségből tekintünk vissza 1848/49 eseményeire, a valóságban nem távolodunk, hanem közeledünk ahhoz az eszméhez, mely életre hívta a szabadságharcot. Most is arra az összefogásra van szükségünk, ami sikert hozott a nemzetünknek 175 évvel ezelőtt. A nép azt akarta, maga dönthessen sorsáról – fogalmazott ünnepi gondolataiban.

A délelőtt ökumenikus istentisztelettel zárult a Magyarok Nagyasszony Vártemplomban.