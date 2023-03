Hangulatos nőnapi rendezvényt tartott a Nyári Alkony Nyugdíjas Klub múlt hétvégén a József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtárban, ahol a környező klubok képviselői is jelen voltak – tudtuk meg Gőz András igazgatótól.

A könyvtárosok is várják a gyerekeket, felnőtteket, hiszen az olvasnivaló is gyarapodott. Év végén, saját forrásból vásároltak szépirodalmat, regényeket, krimiket, gyerek könyveket – a köteteket már többen ki is kölcsönözték. Az intézmény tavaszi rendezvényeire, programjaira is várják majd az érdeklődőket. A legelső nagyobb rendezvény a húsvéthoz kapcsolódik majd, tojásfát állítanak a művelődési ház előtti téren. Ehhez a festett, díszített tojásokat a lakosoktól, óvodásoktól, iskolásoktól várják a művelődési ház munkatársai.

A művelődési ház mellett az önkormányzat és civil szervezetek is bekapcsolódnak a nyári programok szervezésébe. Megtudtuk azt is, hogy az egyik legfontosabb rendezvényük a július 8-ra tervezett Hármas Kerületek Kézi Aratóversenye lesz.