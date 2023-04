Az Én Is Vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete nagy hangsúlyt helyez a fogyatékkal élők elfogadtatására, helyzetük, életük, nehézségeik megismertetésére. Nagyban segíti az elfogadó magatartás kialakulását, ha már gyermekkorban minél többen találkoznak mozgássérült, kerekesszékes embertársaikkal.

Az egyesület tagjait a napokban a Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI látta vendégül, ahol egymás után mind a négy ötödik osztálynak – összesen kilencven gyermeknek – érzékenyítő órát tartottak.

Fehérváry Tünde, a civil szervezet elnöke elmondta, már hosszú évek óta kapcsolatban állnak az iskolával, az intézmény tanmenetének ugyanis jó ideje része a fogyatékos emberek megismerése is. Így mindig visszavárja őket az iskola, hogy foglalkozásokat tartsanak az ötödikeseknek. Korábban is tartottak úgynevezett „esélyórát”.

A gyerekek megismerhették a mozgássérült emberek mindennapi életét, azt, miként oldják meg a hétköznapi tennivalóikat. A diákok bármilyen kérdést feltehettek, mindenre választ kaptak az előadóktól

– mondta Fehérváry Tünde.

– Remek hangulatban zajlottak a programok. A korábbi évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy az általános iskolások mozgássérültekhez való viszonya pozitív irányba változott, mindinkább előítéletek nélkül fordulnak hozzánk – emelte ki a civil szervezet elnöke.

A gyerekek többek között a tolószékkel való közlekedést is kipróbálhatták

Forrás: Beküldött fotó

A gyerekeknek módjukban állt a hozott segédeszközöket is kipróbálni, megtapasztalhatták, a gyakorlatban milyen kerekesszékkel közlekedni, hogy kezdetben ki­hívás még egy ajtón is átmenni az eszközzel. Érdeklődésüket mutatja, hogy még kicsöngetés után is lelkesen kérdezősködtek és a szünetben is ismerkedtek a segédeszközökkel.