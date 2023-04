„Úgy tűnik, minden készen áll az első szolnoki civil majálisra az Ormos Imre Parkban! Kíváncsian várom, hogy milyen lesz, látogassanak ki Önök is családostól” – írta közösségi oldalán a polgármester. Szalay Ferenc képeket is posztol, melyen az is látszik, hogy áll a színpad a parkban.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a rendezvény május 1-én 10 órától várja az érdeklődőket. A régi majális hangulatát idézve azonban kicsit korábban, fél kilenckor zenés ébresztővel kezdődik, amikor az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar zenés felvonulással indul a Várkonyi téri „szánkó” domboktól a parkba.

A programok este hat óráig várják az ünneplőket.