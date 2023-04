A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete immár tizenkettedik alkalommal hirdette meg az esélyegyenlőség jegyében országos novellapályázatát, vak és ép látásúakat egyaránt megszólítva. Jeligével ellátva ezúttal állatokkal kapcsolatos sztorikat vártak. Érkezett is 130 pályamű, volt olyan nevező, aki két vagy három alkotást is beküldött. Még határon túlról is kaptak novellákat. A műveket háromtagú zsűri bírálta el, az első három helyezett kiléte pedig az utolsó pillanatig rejtve maradt.

– A mai napunk mottója: mindenki, aki valaha is szeretett már egy állatot, tudja, hogy milyen csodát adnak ők nekünk – hangoztatta megnyitójában Őszi Anna Mária, az egyesület munkatársa, aki beszélt az állatokhoz fűződő kapcsolatunkról is.

A rendezvényen az irodalomé volt a főszerep, de teret kapott a zene is a meghívott előadók jóvoltából.

Szép számban gyűltek össze a pályázók a díjátadó rendezvényen

Fotós: Kovács Berta

Fellépett Sándorné Kaszab Laura, a Fiumei Úti Általános Iskola tanára, a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola negyedikesei, a ceglédi Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium diákjai, valamint a szolnoki Bartók Béla Zeneiskola tanulói.

A bírák Makkai Balázs Huszonegy nap című alkotását találták a legjobbnak. Második lett Tiegelmann Barbara Őz című novellája, harmadik helyen pedig Harka Sára végzett Az a nyamvadt alpaka című történetével. A műveket a programon előadók fel is olvasták.

