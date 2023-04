– Ládákba töltjük éppen a tőzeget, melyekbe zsályát, bazsalikomot és egyéb fűszernövényeket tűzünk – mutatta a Tiszabő melletti majorság fóliasátrában Busi Antal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. A rendezett tanya egyik felén, a sátor mellett gondozott ágyások sorakoznak, és egy fiatal fákból álló gyümölcsös is van, hátul pedig birkák legelésznek. A fóliasátorban zajló munka kint folytatódik majd, ugyanis, amint a palánták megerősödnek, a külső, magaságyásokba kerülnek át.

A tanya vezetője büszkén mesélte, minden egyes vetőmag saját, a tavalyi termésből származnak.

– Ez egy négyhektáros tanya, egyharmadán végzünk mezőgazdasági tevékenységet. Tulajdonképpen ez egy bemutató mintakert, hamarosan egy iskolával kötünk szerződést, és tanfolyamokat indítunk. Kétszáz gyümölcsfát ültettünk már el, van hat magaságyásunk, és most még ugyan egy van, nemsokára négy fóliasátrunk áll majd itt, melyekből egy fűtött lesz, és csak palántát nevelünk majd benne. Készülnek a lugasok is, ahol paradicsomot termesztünk majd – mutatta be a majorságban zajló tevékenységet.

Mint megtudtuk, tavaly márciusban kezdődött a program, amikor még egy motokrosszpálya állt a tanya helyén.

– Öten dolgozunk itt jelenleg, ketten már a második évet kezdték, hárman még újak, de már ők is lelkesen vesznek részt a feladatokban. A cél az, hogy bevonjuk a helyieket a munkába, hiszen itt megtanulhatnak olyan tevékenységeket, melyeket otthon is művelhetnek, ilyen például a kertgondozás. Két női dolgozónk már otthon is ugyanúgy gondozza a kiskertet, mint itt – mondta a szeretetszolgálat munkatársa.

Hozzátette, azt is nagyon fontosnak tartják, hogy a lehető legtöbb portán legyen konyhakert Tiszabőn, illetve az is cél, hogy olyan szakmát adjanak a jelentkezők kezébe, mellyel később piaci munkahelyen is elhelyezkedhetnek majd.