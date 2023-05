Újabb közösségi programra készül Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete. A különféle csalások, átverések ellen a látássérültek sincsenek védve, így fontos, hogy ilyen témában is kellően tájékozottak legyenek. Sokan szemproblémájuk ellenére is hatékonyan használják az internetes felületeket, intéznek ügyeket, leveleznek, így tájékozottnak kell lenniük az online visszaélések terén is.

Május 17-én délelőtt 10 órai kezdettel Szolnokon, a Móra Közösségi Térben az online csalásokról tart tájékoztató előadást a rendőrség munkatársa. A rendezvényre ezúttal is be lehet kapcsoódni az interneten keresztül, csatlakozási szándékukat az érdeklődők a reg[email protected] e-mail címen jelezhetik az egyesületnek.