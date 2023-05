Könnyen dekorálható, egységes színt kapott a helyi művelődési ház nagyterme és előtere Kengyelen, a munkálatokat az önkormányzat önerőből végeztette el, mintegy másfél millió forintból.

– A nagyterem kedvelt esküvői helyszín, ezért gondoltuk úgy, hogy a korábbi színes falakat világosabbá és egységessé tesszük, hogy még kulturáltabb környezetet biztosítsunk az ünnepi rendezvényekhez. Azt is tervezzük, hogy a későbbiekben a művelődési ház dekorációt is biztosít majd, hiszen tudjuk, hogy ez is nagy költséget jelent a házasulandók számára – tájékoztatott Gál József, Kengyel polgármestere.