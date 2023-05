A Magyar Ebtenyésztők Jászberényi Önálló Jogú Szervezete május 27-én nemzetközi CAC kutyakiállítást rendezett Jászberényben, az Electrolux Sportpályán. Az ebek seregszemléjére az ország különböző pontjairól és külföldről is érkeztek kiállítók. Az ünnepélyes megnyitó után mintegy 750 kutyát vettek szemügyre és értékeltek a rendezvény bírói. A látványos Best in Show keretében különleges négylábú szépségeket csodálhattak meg az érdeklődők.