Mint elmondta, a szolnoki mellkassebészeten évente 150-200 videóendoszkópos műtétet hajtanak végre, melyből 70-75 rosszindulatú tüdődaganat eltávolítását célzó operáció. A módszerrel a betegek gyógyulási ideje drasztikusan, 2-5 napra rövidül le a hagyományos műtétekhez képest.

A részleg az éves adatokat már 10 éve egy európai adatbázisba tölti fel, melynek eredményeit mind a Magyar Mellkassebész Társaság, mind az Európai Mellkassebészeti Társaság megkapja. Ezek, és az európai tárasaság vizsgálata alapján ítélték oda a szolnoki mellkassebészetnek a rangos minőségi tanúsítványt.

Nem csak a műtétek abszolút számán lehet lemérni a teljesítményt, van ugyan egy mennyiségi mutató, ez a műtéti szám, de van egy minőségi mutató is. Utóbbit ábrázolja ez az európai akkreditációs oklevél. Nyilván, mi soha nem végzünk annyi műtétet, mint a budapesti Korányi mellkassebészete, vagy egy nagy egyetemi klinika, mert kisebb részleg vagyunk. Viszont minőségben igyekszünk ugyanazt a színvonalat hozni

– mondta a mellkassebészeti részleg főorvosa, dr. Szántó Zoltán.

Mint megtudtuk, a koronavírus-járvány igencsak megnehezítette a részlegen dolgozók munkáját is, hiszen a pandémia ideje alatt a páciensek nem jutottak el vizsgálatokra, így sok esetben elmaradt a diagnózis, ezzel pedig csökkent a korábban magas, 250-es műtéti szám. Emellett azt is eredményezte, hogy mire eljutottak a mellkassebészetig, a betegeket már nem lehetett megműteni, vagy egészségügyi állapotuk miatt nehezebben voltak operálhatóak. A szolnoki részleg azonban utóbbihoz is innovatív módon igyekezett alkalmazkodni, különleges módszereket és korszerű eszközöket is bevetnek a sikeres gyógyítás érdekében.