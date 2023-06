Szoljon podcast 1 órája

Gáspár István atya: idén is várjuk a Vacsora fehérben szolnoki résztvevőit

Rengeteg programmal vág neki a nyárnak a szolnoki római katolikus egyházközség, mely a Balatonnál is tart nyári tábort 140 fő részvételével. A vizek mellé tervezett összejöveteleken túl ezúttal is várják a fehérbe öltözött résztvevőket augusztusban a szolnoki városháza előtt megrendezésre kerülő, a párizsi Notre- Dame-ból indult kezdeményezésre is.

Számos nyári programmal készül az elkövetkezendő hetekben a szolnoki belvárosi római katolikus egyházközség. Gáspár István plébános arról számolt be hírportálunknak, hogy idén is lesz apa-fia kenuzás, sőt, a Vacsora fehérben című rendezvényre is elvárják majd a városlakókat. Ez utóbbi program történetéről és az események szellemiségéről a szolnoki atyával beszélgettünk.

