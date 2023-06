Estig tartott a Tiszasülyért Egyesület jó hangulatú gasztronómiai és hagyományőrző programja, melyet a Nagy Lajos Faluház udvarán rendeztek meg szombaton.

Immár harmadik alkalommal hirdette meg az egyesület pörköltfőző rendezvényét, ahol idén négylábú állatból kellett az ételt elkészíteni. Tizenegy csapat nevezett be a megmérettetésre, nem is csak sülyiek. Jöttek résztvevők Besenyszögről, sőt, egy Pomázról érkező társaság is benevezett a főzőversenyre.

A zsűri, szokásos módon végigkóstolva az ételeket, végül egy iskolásokból álló csapatot hozott ki győztesnek mely a Fűszeres Boszorkák nevet viselte.

Lelkesen főzték a pörköltöt a versenyzők

Forrás: Beküldött fotó

Aki nem akart főzni, kóstolni az is tudott: Vikas Kumar indiai származású séf indiai fűszerekkel ízesített zöldséges csirkemellet, valamint vegán étel gyanánt csicseriborsót készített. A látogatók ízletesnek találták az indiai ételeket.

A legifjabb korosztály tagjai sem unatkoztak, az udvaron többféle népi fa játékkal szórakozhattak vagy kézműves foglalkozáson készíthettek egyszerűbb alkotásokat. De lehetett lovagolni, íjászkodni is, a gyerekek nagy örömére.

A gyerekek élvezték a lovaglási lehetőséget

Forrás: Beküldött fotó

Készül a faluház szőnyege, melyhez a látogatók közreműködését is kérték a szervezők. Demjén Imre egyesületi elnök elárulta, a rendezvény minden látogatójának egy szálat bele kellett szőnie a szőnyegükbe.