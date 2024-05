Szolnok 2024-2034 időszakra vonatkozó ifjúsági koncepciójában is megfogalmazódott az a cél, hogy létrehozzanak egy olyan közösségi teret, ahol a fiatal korosztály szívesen tölti szabadidejét és saját programokat is tudnak szervezni. A Diák Közgyűlésen is felmerült ez az igény. Minderről Szalay Ferenc polgármester beszélt a helyszínen a hétfői sajtótájékoztatón.

Szalay Ferenc polgármester (balra) és Suki Ottó diák alpolgármester az eseményen

Fotó: Mészáros János

Mint említette, korábban az Árkádok mögött működött a Szifon, annak bérleti szerződését felmondták, a Söráriumnak is lejárt a pályázatban előírt fenntartási ideje, így központi részen tudnak teret biztosítani a fiataloknak.

A KultúrPincét a város üzemelteti, jól működő ifjúsági részlegének tevékenysége miatt pedig a Verseghy Ferenc Könyvtárra hárult az ifjúsági tér létrehozásának feladata.

Az önkormányzat márciusi közgyűlésen fogadta el a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. és a könyvtár közötti megállapodást, melynek értelmében mindegy 400 négyzetméter, több helyiséget felölelő területen alakítanak ki közösségi teret a fiataloknak. A tervezésbe a fiatalokat is bevonták.

Czakóné Gacov Katalin könyvtárigazgató is beszélt terveikről. Mint mondta, a tér plusz lehetőségeket ad a könyvtárnak is, hiszen sokszor az a gond, hogy nincs elég hely a különféle kluboknak.

A KultúrPincében a fiatalok biztonságosan tölthetik szabadidejüket. A klasszikus közösségi játékok mellett koncerteket is lehet tartani, de kiállításokat is rendezhetnek.

Az ifjúsági tér előnyeit Suki Ottó diák alpolgármester is ecsetelte. A városi diáktanács képviseletében pedig Pintér Krisztina és Menyhárt Gergő osztotta meg kedvező véleményét.