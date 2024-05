Elkészült a nagyszabású energetikai beruházás, melyre Tiszasüly a TOP Plusz pályázat révén szerzett forrást 2022-ben. Az ünnepélyes átadót hétfőn tartották. A rendezvényen Nagy Richárd polgármester a hivatalnál ismertette a projektet, mellyel jelentősen csökkennek az energiaköltségek.

Nagy Richárd polgármester ismertette a megújult két önkormányzati épületen végzett munkákat

Forrás: Beküldött fotó

A beruházás során polgármesteri hivatal homlokzata 15, a lábazat 10, míg a padlás 20 centiméter hőszigetelést kapott, a tető alsó síkját a fűtött épületburkon belül 4 centiméter aerogél szigeteléssel látták el. A homlokzati ablakokat háromrétegű, hőszigetelt műanyag nyílászárókra cserélték. Megtörtént az épület akadálymentesítése, a meglévő mosdót az előírásoknak megfelelően szélesebbre alakították. Ahol szükséges volt, a földszinti ajtókat kiszélesítették. A munkálatokat követően a homlokzatot a korábbihoz hasonló színű, drapp nemes vakolattal látták el.

A fűtés modernizálása során levegő-víz hőszivattyús rendszert építettek be. A villamosenergia-fogyasztásának csökkentése végett 25 kilovoltamperes napelemes rendszert létesítettek.

Korszerűsítették a könyvtárat is. Az épület homlokzatát 15, a lábazatot 10, míg a födémet 20 centiméter hőszigeteléssel látták el. A homlokzati nyílászárókat a hivataléhoz hasonlóakra cserélték. Akadálymentes wc-t alakítottak ki, a helyiséghez a tárolóból választottak le területet. A külső nyílászárókat korszerűbbekre cserélték. Hővisszanyerős szellőztetőt építettek be. A homlokzat itt is drapp színű nemes vakolatot kapott, a lábazatot pedig szürke gyöngyvakolattal vonták be.

A bejárat előtt akadálymentes térburkolt parkolót létesítettek, ahonnan közvetlenül megközelíthető a könyvtárnál megépített rámpa, így az intézményt a kerekesszékesek is gond nélkül látogathatják. Az akadálymentes parkolóból az intézményhez vezető járdát is kiszélesítették.

Az átadást követően a projektzáró meghívott vendégei a bejárás során megtekintették a fejlesztés végeredményét.