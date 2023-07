Kötetbe foglalták az „animáció atyjának” életét és munkásságát. Június 20-án jelent meg Justin Humphreys amerikai író könyve a ceglédi születésű világhírű producerről, George Palról – tájékoztatta hírportálunkat Szilaj Anikó, a Ceglédi Városi Könyvtár munkatársa.

Mint megtudtuk, amikor 2018-ban a ceglédi Uránia Filmszínház felvette George Pal nevét, a család képviseletében a városban járt a Los Angelesben élő Justin Humphreys filmes szakember, George Pal hagyatékának kezelője. A minap jelent meg legújabb kötete a filmrendező életéről. A mű írója üzenetet is küldött Ceglédre, melyet a városi könyvtár tett közzé. „Öröm volt Ceglédre látogatni és látni a George Palról elnevezett mozit. Tudom, hogy megtiszteltetésnek venné. Nagyon sokat dolgoztam, hogy elkészüljön az új életrajzi könyvem: George Pal: Man of Tomorrow (A holnap embere – a szerk.) és várom, hogy ha történetesen visszatérek Ceglédre, személyesen is beszélhessek erről!” – fogalmazott a szerző.