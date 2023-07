Az Akácliget Fürdő is csatlakozott a Strandok éjszakája – Csobbanj velünk! programhoz. Július 29-én 16 órától az Egészségfejlesztési Iroda és lelki egészségközpont egészségügyi állapotfelmérést és életmódbeli tanácsadást tart a fürdőben, majd 19 órakor a The Best Company-koncert kezdődik. Az est fénypontja a 22 órakor kezdődő vízitűzijáték lesz.