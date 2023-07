Értéktár 2 órája

Hungarikum lehet a jászkunsági ördögárok rendszer

Tanulmány készült az Öcsödnél is húzódó ördögárok rendszerről, mely mára a vármegyei értéktárat is gazdagítja. A tervek között szerepel, hogy a környékbeli térségekkel is felveszik a kapcsolatot, hogy tovább léphessenek.

Pakainé Pusztai Nóra Pakainé Pusztai Nóra

Forrás: Illusztráció Fotó: Shutterstock.com

Öcsöd értékei közül kiemelkednek az épületek, szokások, receptek, személyek és munkásságuk, valamint a régészeti leletek. – Az értéktárral közös munkának köszönhetően a falu határában húzódó ördögárokról készült egy tanulmány, ami így a vármegyei értéktárat gazdagítja. A célunk, hogy felvegyük a kapcsolatot azokkal a régiókkal, ahol még ilyen árok található, velük összefogva, akár nemzeti értékké, hungarikummá is válhat – tudtuk meg Pasztelyákné Izbéki Rózától, a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület elnökétől. Hozzátette, büszkék, hogy ezzel is Öcsöd hírnevét növelhetik.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!