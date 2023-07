Tájékoztatás 58 perce

Nyári szünetet tart a vámegyei SINOSZ

A siketek szervezeténél is nyári szünetet iktatnak be, két időszakra zárják be a szolnoki irodát.

Forrás: Illusztráció Fotó: Kallus György

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) vármegyei szervezete is nyári szünetet tart. A Szolnokon működő iroda július 24-től augusztus 4-ig, valamint augusztus 24-től 28-ig zárva tart, ezen időszakokban mindennemű ügyintézés szünetel. Augusztus 7. és 23. között, illetve augusztus 29-től ismét a megszokott ügyfélfogadási időben – azaz kedden 12 és 15 óra között, szerdán 8-tól 11 óráig – várják ügyfeleiket. A vármegyei szervezet klubnapjai pedig szeptembertől lesznek ismét megtartva.

