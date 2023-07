„Itt egy munkavállalói lakópark épül” – hirdeti mindezt az az óriásplakát, amelyet a Tószegi út mentén húzódó gátszakaszon, a volt Cukorgyári Sportegyesület hajdani labdarúgó-pályájával átellenben helyezett ki a beruházó. A hatalmas méretű hirdetőtábla helye megtévesztő, ugyanis az „Itt” megjelölés biztosan nem vonatkozik a töltésre, a régóta gondozatlanul és kihasználatlanul veszteglő volt cukorgyári sportpálya viszont célszerű területe lehetne a lakóparknak. Sok szolnoki mostanság ebben a hiszemben van...

Utánajártunk, vajon valóban a tétlenkedő telket fogják hamarosan belakni a „vidéki”, Szolnokon állást és immáron lakóhelyet is találó munkavállalók?

– A tervek szerint jövő év januárjában elkészül, és át is adjuk a munkáshotelt – értük el telefonon Tóth Olivért, a lakópark-építésekre szakosodott Wellby House Kft. sales és marketing igazgatóját.

– Az épület jelenleg nyolcvan százalékos készültségi állapotban van, és nem a volt cukorgyári pálya területén, hanem a Tószegi úti Ipari Park mellett helyezkedik el, a 4-es és a 402-es főút találkozásánál. Ez társaságunk saját tulajdonú ingatlanja.

– Egyébiránt az ország több városában fogtunk hozzá a munkavállalói lakóparkok építéséhez. Így Szolnokon kívül Oroszlányban, Tatabányán, Miskolcon és Tiszaújvárosban is. Utóbbi építmények épületrészenként kétszáz-, az oroszlányi százötven-, a szolnoki pedig százkilenc férőhelyes lesz, tehát ez lesz a legkisebb a most épülők közül.

A Tisza menti töltésen elhelyezett óriásplakát megtévesztő. Nem a gáton, és nem is a volt cukorgyári sportpálya területén épül az „exkluzív” munkásszálló

Fotó: Turcsányi János

Három-négy ágyas szobákat alakítunk ki, és várhatóan 2024 januárjában már be is költöznek az első lakók. A szolnoki lakópark helyét is úgy választottuk ki, hogy közel helyezkedjen el a város Ipari Parkjához, ugyanis elgondolásunk szerint elsősorban a gazdasági övezetben működő gyárak, üzemek, vállalkozások dolgozói fogják ezeket belakni – mondta el érdeklődésünkre Tóth Olivér.