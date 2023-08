Hamarosan érkeznek a helyi adókról szóló értesítések. Most kell befizetni például a kommunális és az iparűzési adót egyaránt – hívta fel a figyelmet közleményében a ceglédi városháza. Közölték, a határidő szeptember 15., azaz eddig az időpontig lehet pótlékmentesen teljesíteni a kötelezettséget. A magánszemélyek most is csekket kapnak, a vállalkozók pedig ügyfélkapun keresztül kapják meg az értesítőt – jelezte a polgármesteri hivatal.