– Mikor és hol kezdett pedagógusként dolgozni?

– Harminchárom évig voltam a pályán. 1989-ben kerültem az akkor még Ságvári körúti Általános Iskolába. Mondhatom azt, hogy a ranglétrát végigjártam, tanítói, tanári végzettségem van. Történelem szakos tanár vagyok. Időközben elvégeztem a közoktatás-vezetőit, középvezetőként dolgoztam, majd a diákönkormányzatot is irányítottam. Rengeteg ifjúsági programot szerveztem – egyebek mellett például nyári és sítáborokat.

– Milyen tapasztalatokat gyűjtött iskolaigazgatóként?

– 2011-ben lettem a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola igazgatója, tizenkét évig dolgoztam intézményvezetőként. Rendkívül támogató közeg vett körül, jó tantestülettel, melynek tagjai szakmailag felkészültek. A tantestület korosztályi összetétele ideálisan alakult, az idősek és a fiatalok közötti tudásmegosztás tökéletesen működött. Úgy gondolom, hogy egy jó rendszerből léptem ki, és biztos vagyok abban, hogy ez a továbbiakban is működni fog.

– Hogyan került a Szolnoki Tankerületi Központ élére?

– A tankerület élére kinevezés útján kerültem, ebben valószínűleg az is szerepet játszott, hogy a tankerület munkatársaival tíz éve dolgozom együtt. Ismerték a személyiségemet, a Fiumei szakmai munkáját és azon keresztül engem is, gondolom, így esett rám a választás.

– Milyen feladatok várnak önre tankerületi igazgatóként?

– Teljesen más, mint iskolaigazgatónak lenni. Több különböző intézmény – gimnázium, szakszolgálat, EGYMI – tartozik hozzám, olyan dolgokkal is kell foglalkozni, amivel az általános iskolában nem kellett. Ilyen például az energiabeszerzés, vagy kivitelezési munkák, de szerencsére adott egy nagyon jó háttér. Szakmailag nagyon felkészült a tankerület gárdája. A cél az, hogy zökkenők nélkül menjen tovább a Szolnoki Tankerületi Központ. Az elmúlt években ugyanis az elődömmel, Szutorisz-Szügyi Csongor igazgatóval egy nagyon jól működő rendszert építettek ki. Én szeretném ezt a színvonalat vinni tovább, és erre garancia az itt dolgozó kollégáknak a felkészültsége és szakmaisága.

– Az évek alatt pedagógusból iskola-, majd tankerületi igazgató lett, némiképp eltávolodott a gyerekektől. Nem hiányoznak?

– Vezetőként, ha nem is magas óraszámban, de tanítottam. Ha pedig volt lehetőségem, minden iskolai programon részt vettem. A Határtalanul program keretében is elutaztam a diákokkal. Ehhez képest most leginkább a kollégákkal, intézményvezetőkkel tartom a kapcsolatot, de remélem, lesz lehetőségem a gyerekek közelébe is kerülni.

– Milyen kihívások vannak tankerületi igazgatóként?

– Nyáron az intézmények életében a karbantartási munkálatok kerülnek előtérbe. Mindig van egy bizonyos mozgás az iskolákban, tankerületi szinten is a pedagógusok tekintetében. Nyugdíjba vonulnak a kollégák, másik intézményt választanak, esetleg elhagyják a pályát – őket pótolni kell.

– Milyen hatással volt a státusztörvény az idei nyárra?

– Nem volt nagyobb a mozgás, mint az elmúlt években. A státusztörvény kapcsán lehetett arra gondolni, hogy tömegével mondanak föl majd a pedagógusok, de idáig, hál’ istennek, a Szolnoki Tankerületi Központban nem. Írásban a törvényre hivatkozva három kolléga jelezte a felmondását. Kíváncsiak leszünk az őszi időszakra, hogy milyen változást hoz, hogyan alakul majd az életünk.

– Egyébként hogyan alakul a betöltetlen állások száma a tankerületnél?

– Egyértelműen hiány van a reál szakos kollégák területén. Bár az elmúlt napokban például kémia szakos kollégát sikerült felvenni. De matematika, informatika, fizika szakos végzettséggel bármikor találunk helyet a jelentkező pedagógusnak.

– Vármegyei szinten mely területen a legégetőbb a pedagógushiány?

– Nem lehet azt mondani, hogy van olyan intézményünk, ahol borzalmas lenne a helyzet. Vannak iskolák, ahol biztos, hogy lesz túlóra, Szolnokon is. Van, ahol pedagógushiány van, de vannak olyan területek is, ahol minden álláshely betöltött, százszázalékos a szakos ellátottság, és nincs semmilyen probléma – a helyzet összességében tehát hektikus. Manapság a hangulat a jövőt illetően várakozással teli a pedagógustársadalomban. A problémákról érdemes beszélni, most azon az úton haladunk, hogy azokat a problémákat, melyek felszínre kerültek, a felettes szervek oldják meg. Én bizakodó és optimista vagyok most is, és reménykedem abban, hogy az új státusztörvény valóban lehetőséget ad arra, hogy a minőségi munkát végző kollégák olyan bérezést kapjanak, mely méltó az ő munkájukhoz.

– Hogyan indul az idei tanév?

– Most az a legfontosabb, hogy biztonságosan elinduljon a tanítás minden iskolában. A kollégák ezen dolgoznak. A tankönyvek megérkeztek, a tantárgyfelosztáson folyamatosan dolgoznak, az iskolákban a szakmai munkát kezdik, mi pedig a biztos hátteret biztosítjuk. Azt, hogy a szakmai anyagok rendelkezésre álljanak, legyen fűtés, legyen világítás, minden olyan elképzelést meg tudjanak valósítani, ami reális és a keretekbe belefér.