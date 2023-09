A verseny Turi Sándor játékmester irányításával zajlott, aki szerint ez a létszám majdnem rekord. Karcagon nagyon kedvelik ezt a játékot, illetve népszerűsítik is különböző rendezvényeken. A mai legfiatalabb induló hétéves, a legidősebb 85 felé közeledik.

– Az idősek körében népszerű ez a játék, mert agytorna. A kombinációs készség itt a legfontosabb. Elkezd az ember játszani, van húsz kő, amit teljesen más formába át lehet rendezni, de csak akkor működik, ha az ember az agyát használja, előre megtervezi a kombinációs sort, amiből az egyik követ átteszi a másikba egy perc alatt, így komoly szellemi képesség kell hozzá – hangsúlyozta a játékmester, aki szerint Karcagra felkészült játékosok érkeztek. Ez is jelzi, hogy a harmadik forduló közepén még hét ember esélyes a dobogós helyekre. A Rummikubok nyitnak a fia­talok felé is, már van négy-öt olyan település, ahol fiatalok is játszanak.