Most vagyunk itt először, de nagyon jó a hangulat. Sikerült reggel időben elkészülni, így azt gondoltuk megnézzük, milyen a Bringás reggeli. Egyébként is sokat kerékpározunk, mert nemcsak egészséges, de a környezetünket is óvjuk ezzel a közlekedési formával és erről a gyerekekkel is sokat beszélünk