Vincze Imre díszítő-, festő-, aranyozó mester Oroszországtól Skandináviáig végigjárta Európát. Budapesten a Parlamentben és a Vigadóban is dolgozott hat-nyolc-tíz méter magasan. A festés az évek alatt szenvedélyévé vált, ahol hely van, oda megálmodik egy alkotást. Nem volt ez másként legutóbb sem. A kertjébe épített kiülő mennyezetére festette a világ térképét minden domborzati viszonyával együtt.

– Ez a műtermem most – vezetett be az udvarára. – Három hónapos munkát mutatok be, itt a világ térképe. Minden felirattal, szigettel. Sokszor már az agytekervényem kiegyenesedett, hogy fogom felfesteni, de csak sikerült – mondta büszkén.

A csépai születésű díszítő-, festő-, aranyozó mester az iparművészetit Budapesten végezte, húsz éven át tanított is. Elmondása szerint mindig a díszes munkát kérték tőle.

Úgy nézze, mintha a Földünk átlátszó lenne és onnan kifelé nézve látná a szárazföldet. Látványos, de másik funkciója is van. Az iskolás gyerekek eljöhetnek megnézni ezt a térképet, alkalmas oktatási célra

– emelte ki.

A tervezést emelte ki legnehezebbként a festő. A mintaként használt világtérképet az iskolától hozta ki, a részletességét használta fel. Ahhoz, hogy ne legyen torz az északi földrész, felkockázta a felületet, mint a térképet, így méretarányos maradt az elkészült mű. A mester szerint így nem lehetett eltéveszteni.

Volt olyan éjszaka, amikor éjfél után ébredtem fel az ötlettel. Zsírpapírra rajzoltam át folyókat, szigeteket, a főbb vonalakat, ezt rátapétáztam egy csomagolópapírra és felakasztottam kis csavarokra, arról másoltam át

– vázolta a folyamatot.

Fontosnak tartja az áttkeinthetőséget, így az ismertebb fővárosokat jelölte csak be, hogy elkerülje a zsúfoltságot.

– Itt vannak a belatvak, szorosok, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország határai is – húzta végig az ujját a piros vonalon.

Jöttek sorra a további díszítési ötletek, nem sok hely maradt üresen. A sarokban lévő kagylómintát nem először festette, lakásának mennyezetét is hasonló színesíti.

– A kagyló összefüggésben van a vízzel, mezei virágcsokor van benne, rózsa, kéknefelejts, szalmavirág és hajnalka is került bele. De felfestettem a bolygókat, hamarosan elkészülnek a családunk csillagképei. Ha a másik oldalra néz, ott látja a holdfogyatkozás fázisait – magyarázta a mintákról.

Vincze Imre szinte sosem unatkozik, folyamatosan tervezi, mit festhetne legközelebb, mindig is ez érdekelte. Sok mennyezetet díszített már.

– A fejem ráült a nyakamra és szépen haladtam egész nap. Most már baj van, mert elfogyott a felület. Úgy megszoktam már, hogy a fejem fölött festek, valami hasonlóba még belefognék – mondta a festő.