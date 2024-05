A „Gyűrűk Ura: A két torony" film megható betétdalával, a „Gollum's Song”-gal, valamint a világszerte ismert „Jungle Drum” slágerével robbant be a köztudatba Emilíana Torrini. A világhírű izlandi énekes-dalszerző ezen a nyáron Szolnokon is elénekli ezeket a slágereket, valamint rendkívüli új albumát is bemutatja.

Hamarosan a szolnoki RepTárban lép fel Emilíana Torrini

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– A „Miss Flower” című lemeze egy titokzatos és inspiráló történetet mesél el, amely Geraldine Flower különleges életét idézi fel – írják a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum illetékesei az intézmény közösségi oldalán.

A koncertre csábító posztjukból kiderül: azon az estén nem csupán Emilíana Torrini lenyűgöző hangjára és dalaira számíthat a közönség, hanem egy mélyen személyes és inspiráló új album bemutatójára is, amely a barátság, a veszteség és az újrakezdés témáit dolgozza fel.

Emilíana Torrini ezen turnéja során Magyarországon kizárólag Szolnokon ad koncertet, így ez az est egy ritka és felejthetetlen élmény lesz mindazok számára, akik szeretnék élőben is megtapasztalni Emilíana varázslatos zenei világát

– hívják fel a figyemet.

A koncert július 14-én este kilenc órakor kezdődik (kapunyitás este hétkor) a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeumban.