A szolnoki Kertvárosi Óvodában a kicsik és nagyok is egyaránt szívükön viselik az állatok sorsát. Telente lelkesen etetik a madarakat, ha kell fiókákat mentenek, s a legkisebbek természetesen megállíthatatlanul számolják a pókokat, bogarakat is. Az intézmény büszkén viseli az Állatbarát óvoda címet is, melynek megfelelve az ovisok, a pedagógusok és szülők rendszeresen támogatják a menhelyen élő állatokat is.

Az elmúlt napokban egy tematikus, országos állatvédelmi programban is részt vettek, több „feladatot is teljesítettek” a témában.

– Egyik nap egy titkos projektet teljesítettünk, az Állatbarát Óvoda logóját kellett megformáznunk, melyről drónos felvétel is készült. Aztán kutyaterápiás foglalkozáson is részünk volt, amit nagyon élveztünk mindannyian, a gyerekek, de a pedagógusok is. S hagyományainkhoz hűen idén is ellátogattunk a tószegi lovastanyára, ahol megint rengeteg élményt gyűjtöttünk – számolt be a témahét programjairól Balázsné Fehér Anikó.

Megformálták az Állatbarát Óvoda logóját is

Forrás: Kertvárosi Óvoda Facebook-oldala

Az óvodavezető hozzátette: adománygyűjtést is szerveztek a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítvány részére.

– Az alapítvány programhét zárásaként vitték el az összegyűjtött állateledeleket. Ígéretet kaptunk, hogy a nagyobb gyerekekkel kilátogathatunk a menhelyre, ahol bepillantást nyerhetünk az ott élő állatok életébe – tette hozzá az óvodavezető.