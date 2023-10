Ha nem is szigorú, mint inkább mindenben következetes, azaz a rendre, fegyelemre és az időhatárok betartására rendre ügyelő dr. Pataki Mihály címzetes, de inkább „örökös” igazgató úr október 13-án, pontosan egy előre megbeszélt időpontban, „egy alapítványi megbeszélés” ürügyén, pontosan 16 óra 15 perckor lépett be a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium kapuján. Melynek küszöbét intézményvezetőként húsz éven keresztül is késések nélkül átlépte.

Pénteken délután eleinte mélyen ülő csend volt az úr, majd az iskola aulájában összesereglett köszöntőtömeg Orazio Vecchi örök életű madrigálját, a „Néked szól ez a dal…” című kórusművet adta elő Molnár Éva karnagy intésére. A tágas térbe belépő, és láthatóan igencsak meglepett igazgató úr a régóta szervezett eseményről a párjánál többet tudó feleségével együtt meg is hatódott, majd megilletődve hallgatta és fogadta a születésnapi jókívánságokat és köszöntéseket.

Pénteken egykori pályatársak, a Tiszaparti iskola korábbi és jelenlegi vezetése és nevelőtestülete, pedagógusok és a pedagógusi munkát segítők, hajdani és jelenlegi diákok és szülők, mind, mind dr. Pataki Mihály címzetes iskolaigazgató nyolcvanadik születésnapját voltak hivatottak megünnepelni…

Ötvenöt évvel ezelőtt, 1968 júniusában, friss diplomával a zsebében, önfeledt boldogsággal egy fiatalember lépett ki a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem kapuján. Öt évvel ezelőtt, ugyancsak ősz táján az aranydiplomája, valamint születésének hetvenötödik évfordulója alkalmából váltottunk jó néhány szót a hajdani fiatalemberrel, a napjainkban a nyolcvanadik életévét (nem egyedül) ünneplő dr. Pataki Mihállyal. Ezúttal kevesebbet beszélt, a köszöntők sokasága miatt leginkább a köszönet szó szinonimáival igyekezett válaszolni.

Dr. Pataki Mihály 1968-ban, a debreceni egyetemen szerzett biológia-földrajz szakos tanári diplomát, később pedig természettudományi doktori fokozatot. A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban kezdett tanítani, majd 1971-től a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskolában dolgozott.

1987-től, mintegy húsz esztendeig a korábbi Tiszaparti Gimnázium igazgatója volt. Pedagógiai hitvallása a műveltség és az örök emberi értékek közvetítése a diákjai felé. A szakmai munkája mellett a közösségi tevékenysége is példamutató. A Jászkun–Japán Baráti Egyesület ügyvivő alelnöke. Sokáig volt vezetője a városi középiskolák igazgatói kollégiumának. Korábban tagja és tanácsadója volt a Gimnáziumok Országos Szövetsége (GOSZ) elnökségének. Hosszú évekig a Pedagógusok Szakszervezete intézményvezetői tagozatának volt országos elnöke. Alelnöke a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Baráti Egyesületnek. Több mint tíz évig volt az Európai Unió Oktatási Szövetségének hazai képviselője.

Kosárlabdázott a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club, majd a Szolnoki Olajbányász színeiben, nem utolsósorban aktív tagja a Tiszaparti Diákokért Alapítványnak, mely miatt, mint említettük, pénteken délután a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumba érkezett…