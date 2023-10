Igazi bulihangulat uralta szombaton a rákóczifalvai sportcsarnokot. Október 1. az Idősek Világnapja, amit a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub nagyszabású rendezvénnyel ünnepelt meg. A program sikerét mi sem mutatja jobban, hogy a délelőtt kezdődött találkozó belenyúlt az estébe.

Mintegy 230 fő jött össze, a helyiek mellett a vármegye különböző pontjáról is érkeztek klubok, szervezetek képviselői.

A rendezvényen dr. Túróczi Imre polgármester köszöntötte az ünnepelteket, de beszédet mondott dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is, valamint üdvözölte az időseket Gombás Gáborné, az "Életet az éveknek" Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezetének elnöke, valamint a programot szervező klub vezetője, Nádas Imréné is.

A mulatság megkezdése előtt megemlékeztek a Pákozdi csata 30. évfordulójáról.

A remek ebéd mellett a nagyszerű műsor is emlékezetessé tette a résztvevők számára a rendezvényt. Lőrincz Judit Prima közönségdíjas operaénekes egyórás remek előadása dr. Kállai Mária ajándéka volt. A színpadon most is brillírozott a Rákóczi Néptáncegyüttes. Felléptek zenés-táncos produkciókkal a részvevő klubok is. Szekeres Lajos egész nap gondoskodott a zenéről, a nyugdíjasok fáradhatatlanul ropták is a táncot, alig akarták abbahagyni, olyan jól érezték magukat.

A támogatóknak köszönhetően rengeteg értékes tombolatárgy talált gazdára, alig győzték kisorsolni.

– Kiválóan sikerült a rendezvény. Két év kihagyás után találkoztunk a barátainkkal és kiválóan sikerült a rendezvény – nyilatkozta Biró Tiborné főszervező, a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub elnökségi tagja. – Rengeteg munkába került a találkozót összehozni, de megérte!