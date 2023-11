A településen takarékosan bánnak a faanyaggal. A letört ágakat, gallyakat, területek karbantartása során lenyesett ágakat összegyűjtik az civil ház mögötti önkormányzati területen. A közterületeken található veszélyes fákat kivágják, ám az a faanyag sem megy veszendőbe, hanem azt is bevételezik, mint önkormányzati tűzifa. Szociális tüzelőre is pályáznak természetesen, a fa meg is érkezett, így van mivel támogatni a rászorulókat.

Azonban, ha valaki a télen váratlanul kerül nehéz anyagi helyzetbe és nem tud fűtőanyagot vásárolni, a betárazott faanyagból kap afféle rendkívüli segítség gyanánt.