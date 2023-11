Már kapunyitáskor nagy volt az érdeklődés, az első perctől sorra érkeztek a hölgyek, akik szerettek volna egy új ruhadarabot vásárolni. A szolnoki Aba-Novák Művelődési Központ földszintjén megrendezett eseményre olyanok is betértek, akiknek ezúttal nem volt szükségük új rucira. Ők inkább a jótékonykodás miatt jöttek. A minapi program ugyanis segítségnyújtás miatt szerveződött, a III. Charity Nelli ruhavásár bevételével ezúttal is Galó Tomika gyógykezeléséhez járulnak hozzá a szervezők.

– Nagy öröm számunkra, hogy idén is nagyon sok felajánlás érkezett. A leadópontokra nagyon szép állapotú, csinos, divatos darabokat hoztak a követőink, ezekből válogathattak a vásárlók. Ők is jöttek szép számmal – foglalta össze röviden dr. Pazsa Kornélia.

– A ruhákat ezer forintos darabáron lehet megvásárolni, de lehet értük többet is adni. Én, mint stílusnagykövet, végig a vásárlók segítségére voltam a válogatásban – mondta el a főszervező, ötletgazda.

A felajánlók és vásárlók mellett köszöntetet mondott a szervezőtársainak is, akik segítettek a pakolásban, szortírozásban, s jóvoltukból étel- és italkóstolókkal is várták az érdeklődőket, s gyereksarok is üzemelt.

A mostani vásáron hatszázhuszonháromezer forint gyűlt össze. Az összeget még ott átadtuk Tomikának, aki édesanyjával meglátogatott minket

– hangsúlyozta dr. Pazsa Kornélia.

Amelyik ruha nem talált gazdára, azt ezúttal is a szolnoki anyaotthon részére juttatták el a vásár után.

– Nem állunk meg, lesz folytatás – tette hozzá végül a főszervező.