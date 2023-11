Gyalogos átkelőhelyek létesítéséről beszélt a képviselő-testületi ülés után közzétett videójában Wenner-Várkonyi Attila polgármester. Kiemelte, az élhető települések projekt keretében belül a Deák Ferenc utcán az általános iskolánál kettőt is kialakítanak majd.

– Az igény másfél évvel ezelőtt merült fel, így beépítettük a projektbe, mely jelenleg tervezési fázisban van. Reméljük, hogy tavasz végén, nyár elején megkezdődhetnek a munkálatok – magyarázta.

A lakosok jelzéseiből az is kiderült, hogy a Széchenyi lakótelepen és a vasútállomásnál is egyre nagyobb az autós forgalom, szükséges lenne egy-egy átkelőhelyre. A helyzetet a műszaki osztállyal elemezte a város vezetése, ahogy forgalomlassító akadályok kihelyezését is mérlegelik. A tízmilliós költségre egyelőre más lehetőséget nem látnak, csak a saját forrást. A részletek ismeretében novemberben döntenek majd.