Még 2019-ben pályázott és nyert 300 millió forintot Örményes a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán csatornahálózatának rendbetételére. A munkálatok 2020-ban kezdődtek, és a Szabadság, az Iskola és a Dózsa György utat, illetve az Arany János és a Kisújszállásra vezető út egy részét érintették, mintegy öt kilométer hosszú szakaszon. Talajszerkezet miatt ez a terület volt a település belvíz által legveszélyeztetettebb része. Emellett egy nagy teljesítményű, átemelő szivattyútelep is épült, és az Örményesről kivezető szakaszon is felújításokat végeztek.

A beruházásra azért volt szükség, mert a településen jelentős károkat okozott a belvíz a kétezres években. Akkor is lezajlott egy, a talaj-és csapadékvíz elvezetését célzó beruházás, de forráshiány miatt az csak egy szükségmegoldás volt. A most lezárult beruházással viszont olyan szinten korszerűsödött a belvízelvezető-rendszer, ami hosszútávon is megoldja Örményes belvízproblémáját.