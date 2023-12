Többek között a karácsonyi díszkivilágításról is szó volt csütörtökön a zagyvarékasi képviselő-testület soron következő ülésén. A testület megszavazta a világítás bővítését, több mint egymillió forintot áldoznak az ünnep hangulatának ilyen formán történő emelésére. A falu karácsonyfájára már felhelyeztek egy új fényfüzért, emellett vásárolnak még továbbiakat, az intézményeknek is. A villanyoszlopokra tizenegy darab kilencven cmx2m-es világító dekorációt vesznek, de a meglévő világító díszekből is működik még néhány, ezeket a település központjában szerelik fel.

Dönteniük kellett arról, hogy a Magyar Falu Programban konkrétan milyen beruházásra adjanak be pályázatot. A temető korszerűsítését, fejlesztését szavazták meg, a kegyeleti helyre ugyanis ráfér már a felújítást. A maximális hatmillió forintos keretet célozták meg, ebből az összegből szeretnék felújítani az utakat, az urnafalat, valamint a rossz állapotú kerítést is.

Megalkották a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendeletet is. Jelenleg 78 kamera működik a településen, közülük több intézményekben.

Serfőző Simon költő, író, Zagyvarékas neves szülöttje verses, képes könyvet tervez megjelentetni szülőfalujáról, ehhez kért a testülettől támogatást. A képviselők egyhangúlag megszavaztak e célra háromszázezer forintot.

Az ülésen mindezeken kívül elfogadták a önkormányzat idei évi költségvetésének módosítását, a jövő évi munkatervet, valamint a belső ellenőrzési tervet is. Megválasztották a helyi választási bizottság tagjait. Dr. Farkas Anita jegyző pedig beszámolt a polgármesteri hivatal 2022. évi munkájáról.