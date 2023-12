Fontos, hogy figyeljünk a másikra és tudjunk segíteni bajbajutott társainkon az ünnepek alatt is. – Ilyen lehetőség például a szükség esetén időben megkezdett újraélesztés, amivel a világ legnagyobb kincsét, az életet adhatjuk vissza veszélybe került embereknek – mondta el Surmanné Szabó Éva, a SZÍVSN Országos Betegegyesület szolnoki koordinátora.

Az újraélesztés megkezdése a mellkas lenyomásával

Forrás: Beküldött fotó

Azt is megtudtuk, a mára már háromszázötven taggal működő csoport tevékenységébe idén áprilistól bekapcsolódó segítő munkatársak, Kovács Istvánné Zsuzsi és Gyengéné Horner Xénia révén a koordinátornak több ideje jut további programok szervezésére. Így újabb segítő lehetőségeket keresve a kórház vezetőségének és a labor munkatársainak támogatásával összefogtak az intézmény Skill laborjával is. A Skill labor olyan szimulációs eszközökkel felszerelt egység, ahol kockázatmentes, korszerű és magas színvonalú eszközökkel felszerelt környezetben lehet gyakorolni a betegellátást, jelen esetben az életmentő újraélesztést.

Ennek szellemében szerveznek az egyesületi tagok, és más érdeklődők számára heti bemutatókat a témában. A labor munkatársai, Sipos Ildikó és Veress-Finta Anett nagy szakmai tudással, végtelen türelemmel és hatalmas empátiával magyarázták és gyakoroltatták a mozzanatokat a nyolcfős csoportokban érkező résztvevőkkel.

– Amikor megkérdeztem, mi motiválja a jelentkezőket, a legváltozatosabb válaszokat kaptam tőlük - mondja Éva: „féltem a páromat, ha valami történik vele, nem tudom, mit csináljak.” „Az unokánk gyakran van nálunk, bármi történhet vele.” „A múltkor az utcán mellettem lett rosszul egy idős hölgy. Borzasztó volt.”

Ahogy a labor munkatársai is bemutatták, a segítségnyújtás kapcsán az első és legfontosabb lépés, hogy meggyőződjünk a biztonságos környezetről, nehogy elsősegélynyújtóként mi kerüljünk bajba. Közben tájékozódjunk, hogy kitől kérhetünk segítséget. Ezután eszméletvizsgálatként hangosan szólítsuk meg a földön fekvő embert, határozottan rázzuk meg a vállait, s ha erre nem reagál, akkor 10 másodpercig figyeljük a légzését, a mellkas emelkedését. Ha nem tapasztalunk legalább két szabályos légvételt, akkor kezdjük meg az újraélesztést úgy, hogy összekulcsolt kezünket a mellkas közepére, a szegycsont alsó harmadára helyezve 5-6 cm mélyen lenyomjuk a mellkast. Közben hívjunk, vagy hívassunk mentőt a 112-es számon, s mutatkozzunk be, mondjuk el a pontos címet, és azt, hogy mihez kérünk segítséget. Ezalatt a mellkasi nyomásokat megszakítás nélkül, akár mások segítségével a mentő megérkezéséig vagy bajba jutott embertársunk életjelenségeinek jelentkezéséig végezzük. Megnyugtató, hogy közben nem maradunk magunkra, mert a mentőszolgálat munkatársa a mentő érkezéséig végig a vonalban marad, és úgy szakmailag, mint lelkileg segíti a folyamatot, ezért a hívást mi sem szakítsuk meg.

A bemutatókon a résztvevők a gyakorlatban is megismerkedhettek az automata defibrillátorok használatával is. Emellett felhívták a figyelmet az okos telefonra letölthető életmentő applikáció hasznosságára, mely arról is tájékoztat, hogy a tartózkodási helyünk közelében hol találhatunk ilyen életmentő készüléket. A megyeszékhelyen található készülékek listájáról a mentőszolgálat térképe is tájékoztat bennünket. Szolnokon jelenleg 32 elérhető automata defibrillátor van, melyek a laikus kezében is hatékony segítséget adhatnak abban az esetben, ha valakinek ritmuszavar miatt megáll a keringése. A Skill labor pedig lehetőséget teremt a használatához szükséges ismeretek megszerzésére, a válsághelyzetben használható beavatkozások begyakorlására.

Itt a Karácsony, a szeretet ünnepe, amikor fokozottabban figyelünk szeretteinkre, de ne feledkezzünk meg a szürke hétköznapokról sem. Akkor is szükség van a szeretet erejére, a másokkal való törődésre.