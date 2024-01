Hozzátette: természetesen imádkoznak ezért, hogy ezeket az eszközöket ne kelljen működtetni, mindenki egészséges maradjon.

Az egyházközség, amellett, hogy végzi hitéleti tevékenységét, öt intézményt is működtet szociális és oktatási területen. Mint Szabó József tudatta, úgy gondolták, a bőlcsődéjükbe még nem szükséges defibrillátort elhelyezni, de a két szociális intézményükbe és az iskolákba viszont igen.

Arra is gondot fordítottak, hogy a legyen, aki hatékonyan tudja működtetni a felnőttek és gyerekek újraélesztésére egyaránt alkalmas defibrillátorokat. Az eseményen az intézmények képviselői, munkatársai és a néhány jelen lévő diák elsajátíthatta azok használatát.

Balogh Norbert szolnoki mentőtiszt egy közérthető, prezentációval támogatott előadáson vezette fel újraélesztés elméleti tudnivalóit, majd két kollégája segítségével a defibrillátor gyakorlati használatát is bemutatta. A jelenlévők három bábu segítségével be is gyakorolhatták a tanultakat.