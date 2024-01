Az engedélyes tervek elkészültek, az építési engedélyek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás zajlik, hamarosan épül a Csáklya úti híd és a Szandaszőlőst elkerülő út Szolnokon

Évek óta zajlanak Szolnok új elkerülőjének előkészületei, mely Szandaszőlős járműterhelését csökkenti. A 2022-2023-ban készült engedélyezési tervek és építési engedélyek alapján a szükséges kiviteli tervek elkészítése a nyertes feladata az új nyomvonalú, egybefüggő, 2x1 sávos tehermentesítő út fél kilométer hosszú Szolnok belterületi, illetve 9,4 kilométer hosszú külterületi szakaszán.

A térképen jól láthatóak a tervezett beruházások

Forrás: NIF Zrt.

A Magyar Építők honlapján olvasható, hogy a tervek szerint az említett elkerülőhöz kapcsolódóan új Tisza-híd is épül, amely, miután érinti a Tisza árterét, ezért a vadállomány keresztirányú közlekedését is biztosítani fogja. Az elkerülő összeköttetésben lesz a Vörösmező utcával, előtte pedig le lehet majd hajtani róla a Tiszaliget felé is, végül többágú körforgalommal kapcsolódik majd a Martfű felé vezető útba. A beruházás városi önerőt nem igényel, a NIF Zrt. kezelésében van, és teljesen állami finanszírozással valósul meg.