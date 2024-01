Tavaly májusban adtunk hírt róla, hogy Szolnokon a Sólyom úti parkolóban álló terebélyes, szép platánfát valaki módszeresen mérgezi, valamilyen vegyszert öntve a törzsbe fúrt lyukakba. Ténykedésének meg is lett az eredménye: mivel nyár végétől már úgy látszott, a fa menthetetlen, a szakemberek idén januárban ki is vágták.

Az ügyben még a kezdetekkor feljelentés is született. A Szolnoki Rendőrkapitányság rongálás bűntettének kísérlete miatt 2023. május 31-én nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. De mivel úgymond a nyomozás során az elkövető kilétét nem sikerült megállapítani, ezért a hatóság 2023. szeptember 26-án felfüggesztette az eljárást. Ez, valamint a fa kivágásának ténye azonban azóta is borzolja a környéken élők kedélyét.

Engem zavarhatott volna leginkább a platánfa, mert a leveleit, gallyait ide hordta a szél az udvarunkra

– mondta Papp Károly, a fa egykori helyével szemben lévő kertészbolt eladója.

Tavaly tavasszal vették észre a furcsa lyukakat a fában

– Tehát lett volna rá okom, hogy irritáljon a fa, de nem zavart, hogy itt van – mesélte a férfi. – A nyári hőségben is kellemes árnyékot adott, így ez a rész nem tudott annyira felmelegedni. Senkinek nem volt útban, a közeli bútorbolt teherautói is elfértek alatta, nem lógott rájuk az ága. Ha hullottak a falevelek, hetente ötször összegereblyéztem, bezsákoltuk, a hulladékszállítók is rendesek voltak, mindig elvitték. Tavaly tavasz végén szólt egy-két ismerős a környékről, hogy nem tudom-e, ki furkálhatja a fát, a lyukakba öntögette a gyomirtót, gázolajat vagy valami hasonló anyagot, hogy kipusztuljon a növény. Nem akarok vádaskodni, de ugye szóba is hoztak egy embert, akinek közel van a garázsa hozzá. Én ettől függetlenül beszélgettem az illetővel, ő viszont épp azt mondta, hú, milyen emberek vannak, belefúrtak a fába és mérgezik – mesélte Károly.

– Mindenesetre ami engem mint embert és mint környezetvédőt zavar, az az, hogy annak ellenére vágták ki ezt a fát, hogy nem pusztult el. Az alsó egyharmada kizöldült, kihajtott, ezt mindenki tudta a környéken. Ha ezt csak visszacsonkolják, az ágakat három-négy méterre visszavágják, a platán új koronát tudott volna növeszteni és élt volna tovább. Először azt is hittem, hogy csak ennyit csinálnak. De nem, pedig a platán sok mindent kibír. A vágott felületet viszont nem kezelték le, így jó esély van rá, hogy újra kihajt.

Nemrég távolították el a megmérgezett fát

Fotó: Mészáros János

Mindenki azt akarta tudni, hol vehették a mérgezéshez használt gyomirtót

A boltos azt is elmondta, annak idején tőle is kérdezgették, hogy vásároltak-e az üzletben gyomirtót környékbeliek, de hát bárki vihetett innen is, meg amúgy is szoktak venni, ez alapján nem lehet vádaskodni. De valószínűleg azt öntettek a fúrt lyukakba, erre utal az is, hogy nyár végére már kezdett szépen kizöldülni – fejtette ki.

A garázssoron több tulajdonost és arra járót is megkérdeztünk, akik sajnálkoztak a fa sorsán. Mindössze egy ember jegyezte meg, hogy annak, akinek a garázsára hullottak rendszeresen a gallyak, levele, az biztos örül, hogy nem áll már a platán. Feltételezhetően ilyen indíték állhatott a fa mérgezése mögött is.

Egy férfi azt állítja, látta az elkövetőt

Egy középkorú férfi, aki nem szeretett volna névvel nyilatkozni, elárulta, ő szemtanúja volt a fa mérgezésének.

– Előzőleg már három lyuk volt fúrva a törzsébe. Aztán tavasszal egy este, amikor fél tíz-tíz óra tájban jöttem hazafelé, pont akkor locsolta a mérget a lyukakba az illető. Még meg is vártam, mit művel ott. Rendőrségi eset is lett belőle. Nem is értem, miért nem lett végül semmi az ügyből, hiszen tudták az elkövető nevét is, én is tanúskodtam.

Nem értem, mit árthatott ennek az embernek a fa még csak nem is az ő garázsára szórta a leveleit. Hatvan éves platánfáról van szó, én még annak is utána néztem, mennyi volt az értéke. De nagyon sajnáljuk a platánfát, gondoljunk csak bele, mennyi oxigént termelt ennyi év alatt. Ráadásul nagyon kopár lett nélküle itt a környék. És nem is csak ezt a fát vágták ki itt tavaly, nem messze egy másikat is eltávolítottak, és a garázssor végéről is vágtak ki egyet – idézte fel a történteket a környéken lakó férfi.