A Móriczban 1973-ban érettségizett Karikó Katalin tudományos tevékenysége előtt már az iskola bejáratánál is egy óriás molinóval tisztelegtek, ezzel is fejet hajtva eredményei, a kisújszállási iskola iránti határtalan szeretete és a tudományos kutatás iránti alázata előtt.

Tóth József főigazgató büszkén mutatta azt a kisebb táblát, mely a tanterem bejárata mellé, a falra került

Forrás: Beküldött fotó

– Minden itt, ebben a teremben kezdődött – fogalmazott dr. Tóth Albert. – Karikó Kati innen vitte magával a tudományos érdeklődését, és a hagyományos emberi értékeket is, melyek nélkül nem juthatott volna el idáig. Kitartása, szorgalma már akkor szembetűnő volt. Bár a padok már nem a régiek, és egykori kiváló tanítványom érthető okok miatt nem lehet most itt, de ebben a teremben szétnézve boldogan megállapíthatom, hogy Karikó Kati szelleme, személyisége jelen van, mindig is itt volt és mindig itt is lesz köztünk – mondta meghatódottan dr. Tóth Albert.