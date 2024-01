Az utcaképet hosszú időn át csúfító, romos-bozótos porta remélhetőleg már a nyári időszakra elfogadható arculatot ölt.

A területen két vályogépület omladozott, ezeket korábban a képviselők megtekintették, de olyan rossz állapotban voltak, hogy egyértelműen a lebontás mellett kellett dönteniük. Felvetődött pedig előzetesen olyan ötlet is, hogy az egyik házat felújítják, és abban kap helyet Horthy Csaba helytörténeti gyűjteménye. Ezt az elképzelést azonban el kellett vetni...

A bontási munkálatok azonban megkezdődhettek a két ünnep között, és jelenleg is dolgoznak a művelettel megbízott vállalkozó munkatársai. Az egyiket a minap sikerült is teljesen lebontaniuk, a másik ingatlannak pénteken még körülbelül húsz százaléka állt, de a polgármester elmondása alapján előre láthatóan januárban azzal is végeznek, bár a megállapodásban február vége a megadott határidő.

– Az épületekben lomokat, ócska bútorokat is hátrahagyott az egykori lakó, ezeket is elszállította a helyszínről, a kallódó fémhulladékokkal együtt – mondta a polgármester. – Ha a bontási munkálatok teljesen befejeződnek, a második ütemben azt tervezzük, hogy önerőből, önkéntesek segítségével kitakarítjuk a területet, eltávolítjuk az elburjánzott növényzetet, ami valóságos dzsumbuj. Ezt most szervezem, már vannak is rá jelentkezők. Ha a bozótost, a fölös fákat kivágtuk, a harmadik ütemben a szintén elburjánzott gyökérzet eltávolítása következik, ehhez ismét vállalkozó segítségét vesszük igénybe. Ez a porta egy mélyedésben fekszik, így fel fogjuk tölteni, az önkormányzatnak van is ledepózott földje, ami megfelel erre a célra.

A tennivalós sora ezzel persze nem ér véget.

– A 2024-es évi költségvetésben elkülönítünk összeget arra célra, hogy a leendő parkban járdát alakítsunk ki és készíttessünk egy kopjafát még az idén. Még nem dőlt el, melyik történelmi eseménynek állítunk vele emléket. Március 15-ére nem készülnénk el, így valószínűleg 56-os emlékmű lesz, így október 23-át már ott ünnepelhetjük meg – vetítette előre Virág József. Mint mondta, még nem dőlt el, hogy végül ki fogja elkészíteni.

– Felveszem a kapcsolatot a Győrben élő festő- és szobrászművész barátommal, Viski Andrással, hátha számíthatunk rá, bár nem szeretnék visszaélni a segítőkészségével. Ő volt az, aki 2022-ben a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda ebédlőjében ingyen készített egy hatalmas falfestményt, előző évben pedig a egy, a névadót ábrázoló műmárvány szobrot alkotott az iskolának – tette hozzá.

Tiszajenő nem bővelkedik történelmi emlékhelyekben, de a templom mellett, egyházi tulajdonú területen áll egy második világháborús szobor, amit jó néhány évvel ezelőtt a Gajdos család készíttetett.

– Én pártolnám, hogy ezt a szobrot is áthelyezzük az emlékpark területére, így méltó helyre kerülne. De meg kell vizsgáltatni, milyen a talapzata, hogyan lett elhelyezve, azaz, mennyire biztonságosan mozgatható, így a terv még nem végleges. Felhelyeznénk viszont rá egy olyan táblát, ami az első világháborúban elhunyt helyiek nevét tartalmazza, most ugyanis csak a második világháború elhunytjairól van lista. Az emlékparkot viszont folyamatosan szeretnénk bővíteni különféle emlékművekkel – összegezte terveiket a polgármester.