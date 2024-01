Szűcs Gábor gazdálkodó évek óta tart lovakat is, melyekkel dolgozik és bemutatókat is tart. A Kisújszállási Lovas Egyesület tagjaként minden évben résztvevője a lovas felvonulásnak, ahol csikós bemutatóival mindig nagy sikert arat. Furioso North Star lovai közül a 10 hónapos Cinkossal és a kétéves Délceggel látható, akikkel jártatásból jött haza, hiszen télen is át kell mozgatni kedvenceit. A hagyományőrző lovas várja a tavaszt, hogy kezdődhessen a munka a határban és lovas bemutatókat is tarthassanak.

Fotó: Daróczi Erzsébet