Az elmúlt időszakban valószínűleg számos háztartásban készült fánk. Bár a farsang elmúlt, ezután is lehet sütni hagyományos desszertet, amely akár többféle összetevőből is készülhet. Alapanyagként használhatunk lisztet, élesztőt, tojást, citromhéjat, tejet, vajat, margarint, illetve a hűtőszekrényben kallódó élelmiszereket is hasznosíthatjuk a fánk készítésekor. Így például a már kibontott tejföl vagy lejárathoz közeli joghurt a tésztába belekeverhető, de más jellegű maradékok is felhasználhatók.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programjának javaslata szerint jó alapanyag lehet a hétvégi ebédből megmaradt burgonyapüré, vagy akár egy ráncosabb héjú, de még fogyasztásra alkalmas alma. A hagyományos szalagos fánk töltéséhez is használhatunk feleslegben lévő szószokat, önteteket,

krémeket, pudingokat.

S ha már begyúrtuk, jöhet a sütés. Itt is be kell tartani néhány alapvető szabályt: nem szabad füstölésig túlhevíteni a zsiradékot, mert akkor abban egészségre káros, akár rákkeltő vegyületek is keletkezhetnek, amelyek sütés közben belekerülhetnek az élelmiszerbe.

– Az a zsiradék alkalmatlan további felhasználásra, amelyik már 170 °C alatti hevítéskor is füstöl. Ezt az elhasználódott zsiradékot tilos ételkészítésre használni – hívja fel a Nébih a figyelmet. Előfordulhat az is, hogy ha túlságosan forró olajba tesszük a tésztát, akkor a külseje hiába aranysárga, a belseje még nyers marad. Érdemes tehát a sütés során egy fánkot próbaként mindig kettévágni, és megnézni, hogy nem maradt-e nyers a közepe. Ha igen, vissza kell tenni a forró olajba.