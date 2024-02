– A fiam 15 éves korában került a drogok közelébe, sajnos azóta is nagyon nehéz időszakot élünk át emiatt. Ebből kifolyólag úgy éreztem, hogy minden kellemetlenség ellenére beszélni kell a problémáról – mesélte egy helybéli édesapa, Varga Sándor.

Kétszáz helybéli tüntetett a drogok ellen február 25-én Tiszaburán

Forrás: Beküldött fotó

Farkas László, Tiszabura polgármestere is szívügyének tartja az egyre durvább drog helyzetet megoldását. Megkeresésünkre elmondta, hogy a jövőbeli tervei között szerepel egy szenvedélybeteg ellátó központ létrehozása a településen.

A nehézségek nyolcvan százalékát a drogprobléma jelenti a településen

– foglalta össze gondolatait Farkas László polgármester.

– Mindez kihat a közbiztonságra, a lopások számának a megnövekedésére és a családi konfliktusokra is. Ezek tükrében úgy éreztük, hogy egy sétát kell szerveznünk a drogterjesztők ellen. A nehézség sajnálatos módon jelen van a mindennapjainkban, ezért nem szabad szemet hunyni felette. Éppen ezért egy drogprevenciós séta keretében igyekeztünk felhívni az érintettek figyelmét a probléma súlyára. Az eseményen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az önkormányzat, a háziorvosi szolgálat és az iskola képviselői is kifejtették gondolataikat a település droghelyzetéről. Mindez ugyanis több száz helyi lakost érint. Ennek hatására a máltai szeretetszolgálattal közösen elhatároztuk, hogy amint módunkban áll, létrehozunk egy szenvedélybeteg ellátó központot Tiszaburán. Úgy gondoljuk ez lenne az a megoldás, ami segítene megváltoztatni a jelenlegi helyzetet – mondta a település vezetője.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016 óta van jelen a több mint háromezer lelkes faluban. Bátki Márton, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának helyi felelőse arról számolt be hírportálunknak, hogy egyre több fiatalkorút érint a drogprobléma Tiszaburán.

– A település általános iskoláját a máltai vezeti – kezdte mondanivalóját a több éves segítő szolgálatot teljesítő Bátki Márton.

– Ebből adódóan prevenciós programok szervezésével próbáljuk segíteni a helyzetet. Igyekszünk minél sokrétűbb foglalkozásokat és sporteseményeket biztosítani a gyerekek számára, amit később a fiatalok érték és maradandó élményként beépíthetnek az életükbe. Sajnos ennek ellenére a droghelyzet javában begyűrűzött a felső tagozatos fiatalok életébe is. Sokan ugyanis már ismerik a különböző szereket. Azt, hogy mi a kiút, nehéz megmondani, hiszen a családok hozzáállása is változó. Vannak, akik nagyon nyitottak a segítségkérésre és ők maguk is látják a problémát, viszont ennek az ellenkezőjére is lehetne példát mondani. Szerencsére számos alkalommal kapunk segítséget addiktológus szakembertől, aki folyamatosan jár a településre és egyéni, illetve csoportos terápiában dolgozik az érintettekkel. Támogatásával rehabilitációs központba küldhetjük az alanyokat, akiknek nagyobb része, bár többszöri nekifutásra, de sikerrel befejezi a programot. Egyelőre a megelőzésben látjuk a kiutat, a későbbi jövőre nézve pedig a településvezetéssel közös, nagyobb projekteket kívánunk megvalósítani – tette hozzá.