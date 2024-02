Egy-egy szál virág. Ennyi mindenkinek jutott a bejáratnál, de ez persze csak jelképes volt. Hiszen hogyan is lehetne meghálálni azt a törődést, amellyel az ápolók nap nap után gondozzák a rájuk bízottakat.

Fontos díjakat is átadtak pénteken, a Magyar Ápolók Napján. Turcsányiné Magyar Annának, Tiszasüly körzeti ápolójának (balra) 32 évnyi kiváló munkáját is díjazták

Fotó: Nagy Balázs

Őket, a jászkunsági ápolókat köszöntötték pénteken a szolnoki vármegyeházán, a Kossuth Zsuzsanna február 19-ei születésnapjához kapcsolódó Magyar Ápolók Napján.

– Szeretetből tesszük. Szeretünk segíteni az embereken. Azért választottuk ezt a szakmát, mert ösztönöz bennünket, hogy a másik emberrel jót tehetünk. Ha egy beteg azt jelzi nekem, hogy javul az állapota, az erőt ad nekem – árulta el érdeklődésünkre egyikük, Jakus Edit, aki már 1984 óta van a pályán. Hivatásbeli társa, Turi Anikó úgy vélte, minden gyógyult beteg jó visszajelzés nekik. Kiemelték, ez egy emberközpontú szakma, és szerintük a fiatalokat is ez motiválja, hogy az ápolói pályát válasszák.

A vármegyeszékhelyen ápolónak tanuló nappali tagozatos hallgatók tucatjai pedig ott is ültek az ünnepségen a karzaton, jelezve, az utánpótlás biztosított.

– Tiszteletünket fejezzük ki ma mindazok felé, akik betegekről gondoskodnak – jelentette ki köszöntőjében Szolnok és környéke országgyűlési képviselője. Dr. Kállai Mária kiemelte, a vármegye ápolói nagy szakértelemmel látják el szerteágazó feladataikat, a robotikai fejlődés ellenére pótolhatatlan munkát végeznek. Emlékeztetett, az ágazatban dolgozók és a kormány szolidaritása kétirányú, utóbbi ezért már tavaly 18 százalékos béremelést hajtott végre, amelyet hamarosan újabb, 20 százalékos béremelés követ.

Katona Károly, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója arról szólt, az ápolók tudása mögött sok évnyi tanulás, betegek ágya mellett szerzett tapasztalat áll. Rámutatott, legutóbb ezt a koronavírus-járvány kapcsán is bizonyították az ápolók.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere azt mondta, tapasztalata szerint a térség ápolói kiváló munkát végeznek, az egészségügy jól és hatékonyan működik a megyében.

Értékeink vannak, hiszen az ellátórendszer mind a mai napig működik

– jelentette ki a Hetényi Géza Kórház főigazgatója. Piros Miklós elmondta, vármegyei irányító kórházként új ellátásokat is indítottak, és meglátása szerint a szakdolgozói kört is bővíteni kell, már csak az ország és különösen a térség demográfiai viszonyai miatt is.