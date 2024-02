Alig több mint három évvel ezelőtt, 2020 decemberében Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese jelentették be, hogy Szolnokon, a Vízpart körúton egy új, négycsillagos szálloda épül.

– Felkerülhet Magyarország turisztikai térképére Szolnok, a város legújabb beruházásának köszönhetően – szólt anno a híradás. A bejelentés szerint a Holt-Tisza mellett épülő három emeletes szálloda 17 ezer négyzetméter bruttó alapterülettel rendelkezhet majd. Ebből mintegy ezer négyzetméter a 300-350 fő befogadására alkalmas konferenciaközpont lesz. Épül továbbá egy közel háromezer négyzetméteres beltéri fürdő és wellnessközpont, és ehhez csatlakozik mintegy négyezer négyzetméteren külső strand és fürdő is. A 150 szobából 123 lesz kétágyas, a többi pedig lakosztály. A komplexum látványtervét a tiszakavics ihlette, ezért kapta az épülő Tiszakavics Szálloda a nemzetközileg is jól csengő Riverstone Hotel nevet. A 15 milliárd forintos összberuházást 4 milliárd forinttal segíti a kormány az MTÜ-n keresztül.

A 15 milliárd forintból épülő Riverstone Hotel látványterve

Forrás: Beküldött fotó

Egy újabb fontos dátum 2022 februárja, mikoris Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Varga Judit igazságügyi miniszter és Plachy László, a beruházó Green Plan Energy cégcsoport általános vezérigazgatója letették a Riverstone Hotel alapkövét a szolnoki holt-tiszai vízisporttelep melletti területen. Mindannyian meg is szólaltak a beruházás kapcsán. Elhangzott, illetve a cégcsoport honlapján jelenleg is megtekinthető, miszerint „megújuló energiaforrások, geotermikus és napenergia is hasznosulni fog a beruházás során; épül a hőszivattyús rendszerrel ellátott termálkút, a villamosenergia-szükséglet csaknem 100 százalékát pedig napelemekkel fogjuk biztosítani. A hotel épületeit és a környező köztereket is korszerű led-technikával világítjuk ki”.