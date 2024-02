Két évvel ezelőtt kezdete meg működését Szolnokon a lengyel konzulátus, tovább erősítve a vármegyeközpont eddig is kiváló együttműködését a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal.

Filipowicz Krysztof konzul Szalay Ferenc polgármesterrel tárgyalta meg az elmúlt évek eredményeit

Fotó: Mészáros János

Az évforduló apropóján Filipowicz Krysztof konzul Szalay Ferenc polgármesterrel és nemzetiségi önkormányzat elnökével, Bátori Zsolttal közösen idézte fel az elmúlt évek eredményeit, tapasztalatait.

– Én úgy gondolom, Budapest utnán Szolnok az ország szíve – jelentette ki Filipowicz Krysztof konzul. – Nagyon jó helyen van földrajzilag és nagy dolog, hogy itt kaphatott helyet a konzulátus. Öt évig tartott, hogy kaphassunk ehhez engedélyeket. Azt a mondást pedig, hogy „lengyel, magyar két jó barát”, nem tíz vagy száz évre lehet visszavezetni, mindig is jó volt lengyelek és magyarok között a kapcsolat. A szolnoki önkormányzat és a az itt élő magyarok szerintem nagyon pozitívan viszonyulnak a lengyelekhez, bár vannak természetesen itt más kisebbségek is – mondta. Ahogy mi ide beköltöztünk a vármegyeházára, bármivel fordultunk az önkormányzathoz, a vezetőkhöz, főispánhoz, mindig segítséget nyújtottak nekünk.

– Az, hogy két éve van itt konzulátus, komoly dolog, de az, hogy húsz éve ismerjük egymást, az még inkább. A konzullal is a sport az a kötőerő, melynek révén megismertük egymást – idézte fel Szalay Ferenc polgármester. – Amikor lehetőség volt a kapcsolatot magasabb szintre emelni, elindult egy sport program Cegléden, amin együtt gondolkodtunk. Később felvetődött, hogy politikailag is lehetne a kapcsolatot erősíteni, ekkor merült fel, hogy konzulátust lehetne Szolnokra hozni. Persze ez más városok esetében is felmerült, de Filipowicz Krysztof kiállt Szolnok mellet, és hogy ő vezeti ezt a konzulátust, úgy vélem, mindenkinek jó. Szolnokon jó lengyelnek lenni.

Felidézett pár mozzanatot is ezt prezentálva: például együtt mentek lengyel karácsonyra, volt közös felolvasó délután, részt vettek a lengyelekkel a Gulyásfesztiválon.

Előre vetítette, hogy szombaton egy emléktáblát avatnak közösen a Szolnoki csata alkalmából, mivel a szabadságharcban a lengyelek jelentős segítséget nyújtottak.

Filipowicz Krysztof azt is felidézte, hogy mikor 1986-ban járt először Szolnokon, nem találta szép városnak, nagyon szürke volt. A mostani Szolnokot nem is lehetne ehhez hasonlítani, ma már szép, fejlődik minden, aki itt él, az nem is biztos, hogy ezt látja.

– Emlékszem, mielőtt a konzulátus működött volna, előző években rengetegen megkerestek minket, hogy miként tudnának intézni különféle adminisztratív ügyeket. Ezek ma már nem jelentenek problémát, a városból vagy Szolnok környékéről ha bejönnek a konzultusra, az adminisztrációk nagy részét itt helyben el tudják intézni, el tudják indítani a folyamatokat és csak a kész dolgokért kell felutazni Budapestre. Óriási segítség, főleg az idősebbeknek, nyugdíjasoknak, hogy itt tudnak segítséget vagy indormációt kapni – ecsetelte az előnyöket Bátori Zsolt is. Az pedig, hogy ez a nemzetiség így működhet itt Szolnokon, nagy mértékben köszönhető a várostól kapott erkölcsi és anyagi támogatásnak egyaránt, ez pedig hazánkban példaértékű.

Elhangzott az is, a népszámlálási adatok szerint Szolnokon és a vonzáskörzetében 120-130 lengyel nemzetiségű magyar állampolgár él, viszont laknak itt olyanok is, akik nem vették fel a magyar állampolgárságot.