Örömteli esemény mindannyiunk számára, hogy megnyílt a lengyel konzulátus a megyeszékhelyen. Tulajdonképpen nevezhetjük a két ország, két nép közötti, évszázadok óta tartó jó kapcsolat kidomborításának a külképviselet létrejöttét – emelte ki dr. Berkó Attila. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja szerint a megyeháza épületében méltó helyet kap a hivatal, minden biztosított lesz a konzulátus munkatársai számára, ami az iroda zavartalan működéséhez szükséges.

– Bízom benne, hogy a későbbi kapcsolatokat csak tovább erősíti az ittlétük – tette hozzá a kormánymegbízott.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a lengyel külügyminiszter február 9-ei határozatával döntött a konzulátus létrehozásáról, néhány nap múlva pedig kinevezte a tiszteletbeli konzult. Filipowicz Krzysztof, akinek Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete már átadta az exequaturt (konzuli működési engedély), mostantól a szolnoki képviseleten végzi munkáját.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, Filipowicz Krzysztof lengyel konzul, és dr. Berkó Attila, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Kormányhivatal kormánymegbízottja

Fotó: Nagy Balázs

– Nagyon boldog vagyok, hogy Szolnokon lehetek. Amikor Magyarországra érkeztem, ez volt az első vidéki város, mellyel megismerkedtem. Akkor nagyon más volt, azóta rengeteget fejlődött, büszke lehet a városvezetés – kezdte köszöntőjében Filipowicz Krysztof.

– Bízom benne, hogy mindennek és a további fejlődésnek részesei és részei lehetünk. Ennek érdekében végezzük majd a tevékenységünket és természetesen visszük Szolnok jó hírét – folytatta a konzul.



Filipowicz Krysztof kiemelte, többféle területen dolgoznak majd, különböző problémákkal várják majd a lengyeleket, a lengyel beutazókat és azokat a magyarokat, akik például utaznának. A sport, kultúra, emberi kapcsolatok területén is sok feladatunk lesz, melyben, tudom, hogy számíthatunk a magyarokra, a szolnokiakra. Mi lengyelek, otthon, Lengyelországban testvérként tekintünk a magyarokra, a múlt bizonyította, hogy mindig számíthattunk rájuk és ők is ránk. Így lesz az az ittlétünk során is. Nagyon bízom benne, hogy fontos pont lesz a konzulátus a Szolnok, a megye, valamint az ország térképén – emelte ki a konzul.

Filipowicz Krysztofot Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere biztosította az együttműködésről. Ahogy azt Szolnok polgármestere a megnyitón kiemelte, Szolnok számára nagyon megtisztelő és felemelő, hogy a Lengyel Köztársaság itt nyitott konzulátust.

– Egy város presztízsét mindenképpen emeli, a két nemzet barátság tovább erősíti egy képviselet megalapítása – emelte ki Szalay Ferenc, aki szólt arról is, hogy Szolnoknak hosszú évtizedes kapcsolatai vannak Lengyelországgal, Bielsko-Biała testvérvároson keresztül.

– Krysztof konzulátus úrral is régi a kapcsolat, ami mostanra már barátság. A sport volt az ismeretségünk eleje, a konzulátusi léte a közepe, a végét még nem látjuk, de biztosan pozitív lesz – tette hozzá Szalay Ferenc, aki egy, a szolnoki várról mintázott képpel ajándékozta meg a konzult. A kép a konzulátus falát díszíti majd.